ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В трёх детских технопарках столицы, которые открыты на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московского политеха и технопарка «Мосгормаш», впервые проведут гагаринские уроки. Бесплатные занятия состоятся в Международный день космонавтики — 12 апреля.

«Детские технопарки впервые подключаются к масштабному и значимому проекту “Гагаринский урок”. У юных москвичей появится уникальная возможность поучаствовать в интересном и познавательном мероприятии, пообщаться с покорителями космоса, учёными, исследователями. Те из московских школьников, кто собирается в будущем связать свою жизнь с космонавтикой, получат дополнительную информацию об особенностях и вызовах непростых профессий в этой сфере», — рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

На Гагаринском уроке дети у знают о полёте первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, работе Международной космической станции на орбите Земли и советской программе «Буран» по доставке грузов на орбиту и обслуживанию космических кораблей.

Материалы к урокам в детских технопарках подготовил Мемориальный музей космонавтики. Занятия проведут российские космонавты.

Гагаринский урок проводится 12 апреля в 81 стране мира. Детские сады и школы России начали организовывать такие занятия с 2017 года.