Исследование: уровень освещения способствует повышению успеваемости в школах
08.10.2017, 13:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Heschong Mahone Group – компания из Калифорнии, выполняя заказ Gas Electric Company, провела социологическое исследование, охватившее более двадцати тысяч учеников общеобразовательных школ. Одной из целей мероприятие стало выяснение связи между успеваемостью учащихся и созданными в учебных помещениях условиями, в том числе, уровнем освещённости. Результаты исследования оказались очень интересными. Так, ученики, которые находились в классах с самым высоким уровнем естественной освещённости, намного лучше успевали в математике и в чтении, чем дети, которые учились при плохой освещённости. Показатели оказались лучше на 20% и 26%, соответственно.
Через несколько лет такое же исследование было проведено повторно. Среди изучаемых параметров - тип классов, оконные системы, системы отопления и вентиляции, исключительно фактор естественного освещения доказал тесную корреляцию с процессом существенного улучшения обучаемости.
Тогда же, в середине «нулевых» доктор Джон Нэш Отт - фотобиолог представил собственное исследование, доказавшее, что гиперактивные дети, имеющие подтверждённые проблемы с учёбой, намного быстрее преодолевали свои особенности и успокаивались в условиях полноспектрального освещения, наиболее приближенного к показателю естественного света.
В другом исследовании, проведенном в сотне шведских школ, было выявлено, что нехватка естественного света способно нарушить циркадные ритмы (внутренние биологические часы) учащихся, что приведёт к значительным проблемам в психике и даже к физиологическим нарушениям. Одним из способов решения проблемы освещённости учебных классов, кроме продуманных оконных систем, являются световоды, которые могут обеспечить естественным дневным светом даже самые затемнённые помещения.
Через несколько лет такое же исследование было проведено повторно. Среди изучаемых параметров - тип классов, оконные системы, системы отопления и вентиляции, исключительно фактор естественного освещения доказал тесную корреляцию с процессом существенного улучшения обучаемости.
Тогда же, в середине «нулевых» доктор Джон Нэш Отт - фотобиолог представил собственное исследование, доказавшее, что гиперактивные дети, имеющие подтверждённые проблемы с учёбой, намного быстрее преодолевали свои особенности и успокаивались в условиях полноспектрального освещения, наиболее приближенного к показателю естественного света.
В другом исследовании, проведенном в сотне шведских школ, было выявлено, что нехватка естественного света способно нарушить циркадные ритмы (внутренние биологические часы) учащихся, что приведёт к значительным проблемам в психике и даже к физиологическим нарушениям. Одним из способов решения проблемы освещённости учебных классов, кроме продуманных оконных систем, являются световоды, которые могут обеспечить естественным дневным светом даже самые затемнённые помещения.
Источник: http://sc-os.ru