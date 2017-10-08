ОРЕАНДА-НОВОСТИ Heschong Mahone Group – компания из Калифорнии, выполняя заказ Gas Electric Company, провела социологическое исследование, охватившее более двадцати тысяч учеников общеобразовательных школ. Одной из целей мероприятие стало выяснение связи между успеваемостью учащихся и созданными в учебных помещениях условиями, в том числе, уровнем освещённости. Результаты исследования оказались очень интересными. Так, ученики, которые находились в классах с самым высоким уровнем естественной освещённости, намного лучше успевали в математике и в чтении, чем дети, которые учились при плохой освещённости. Показатели оказались лучше на 20% и 26%, соответственно.

Через несколько лет такое же исследование было проведено повторно. Среди изучаемых параметров - тип классов, оконные системы, системы отопления и вентиляции, исключительно фактор естественного освещения доказал тесную корреляцию с процессом существенного улучшения обучаемости.

Тогда же, в середине «нулевых» доктор Джон Нэш Отт - фотобиолог представил собственное исследование, доказавшее, что гиперактивные дети, имеющие подтверждённые проблемы с учёбой, намного быстрее преодолевали свои особенности и успокаивались в условиях полноспектрального освещения, наиболее приближенного к показателю естественного света.

В другом исследовании, проведенном в сотне шведских школ, было выявлено, что нехватка естественного света способно нарушить циркадные ритмы (внутренние биологические часы) учащихся, что приведёт к значительным проблемам в психике и даже к физиологическим нарушениям. Одним из способов решения проблемы освещённости учебных классов, кроме продуманных оконных систем, являются световоды, которые могут обеспечить естественным дневным светом даже самые затемнённые помещения.