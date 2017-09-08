ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Время работы наземного общественного транспорта в Москве продлят до трёх часов ночи с 9 на 10 сентября. После завершения праздничных мероприятий в честь 870-летия столицы москвичи и гости города смогут добраться в разные точки мегаполиса на автобусах, троллейбусах и трамваях.

«Режим работы 149 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта ГУП “Мосгортранс” во всех округах столицы продлится до трёх часов ночи с 9 на 10 сентября. Пассажиров будут развозить более 400 автобусов, троллейбусов и трамваев, — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. — Мы также подготовили дополнительные резервные поезда метро и автобусы на случай большого пассажиропотока».

Дополнительно ночью (до 03:00) с 9 на 10 сентября будет продлена работа пяти маршрутов частных перевозчиков. Это маршруты автобусов № 88 («Гидропроект» — «Станция метро “Планерная”»), 112 («1-й Капотнинский проезд» — «Станция метро “Братиславская”»), 236 («Матвеевское» — «МКАД»), 714 («Улица Павла Корчагина» — «Рижский вокзал») и 259 («Улица Корнейчука» — «Станция метро “Владыкино”»).

В дни празднования юбилея столицы также повысят меры безопасности в общественном транспорте. Остановки включат в маршруты патрулирования сотрудников МВД: их будут проверять кинологи со служебными собаками. Кроме того, штат работников подразделений транспортной безопасности метрополитена увеличат в полтора раза. На станциях метро, расположенных у мест проведения массовых мероприятий, будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. На входе в подземку усилят досмотр, отметил заместитель Мэра Москвы.