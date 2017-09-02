В двух микрорайонах Подольска выявили 13 нарушений в ходе антимусорных рейдов
02.09.2017, 20:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Подольске в ходе рейдов #свиньЯ? выявили 13 нарушений в двух микрорайонах округа, проверка чистоты и порядка будет проходить ежедневно до 31 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.
Антимусорные рейды #свиньЯ? в рамках проекта «Чистое Подмосковье», направленные на выявление нарушителей, бросающих мусор в неположенных местах, проводятся в Подольске с начала августа. Представители администрации, территориального отдела № 35 Госадмтехнадзора Московской области, полиции, общественников проводят проверки на территории всего городского округа. Очередные рейды проходили в микрорайонах округа в субботу.
«Были проверены СНТ “Отдых” и частный сектор по улице Пушкина (в микрорайоне Львовский – ред.). Стихийных свалок, навалов мусора на территории СНТ не обнаружено. По улице Пушкина проверены 24 домовладения, в результате выдано восемь уведомлений, из них пять лично вручены собственникам и три оставлены в почтовых ящиках. На месте были заключены три договора на вывоз ТБО», – говорится в сообщении.
Также рейд #свиньЯ? в субботу проходил и в деревне Макарово (в микрорайоне Стрелковский), где мобильная группа проверила 10 домовладений. В результате проверки были оставлены уведомления о необходимости заключения договоров на вывоз мусора пятерым собственникам. В садовых некоммерческих товариществах «Калина» и «Калиновские сады-3» помимо заключенных договоров проверяли и содержание мусоросборочных площадок. В ходе проверки нарушений обнаружено не было.
Всего в Подольске в рамках проекта «Чистое Подмосковье» ежедневно в антимусорные рейды выходят шесть мобильных групп в разных микрорайонах округа.
Антимусорные рейды #свиньЯ? в рамках проекта «Чистое Подмосковье», направленные на выявление нарушителей, бросающих мусор в неположенных местах, проводятся в Подольске с начала августа. Представители администрации, территориального отдела № 35 Госадмтехнадзора Московской области, полиции, общественников проводят проверки на территории всего городского округа. Очередные рейды проходили в микрорайонах округа в субботу.
«Были проверены СНТ “Отдых” и частный сектор по улице Пушкина (в микрорайоне Львовский – ред.). Стихийных свалок, навалов мусора на территории СНТ не обнаружено. По улице Пушкина проверены 24 домовладения, в результате выдано восемь уведомлений, из них пять лично вручены собственникам и три оставлены в почтовых ящиках. На месте были заключены три договора на вывоз ТБО», – говорится в сообщении.
Также рейд #свиньЯ? в субботу проходил и в деревне Макарово (в микрорайоне Стрелковский), где мобильная группа проверила 10 домовладений. В результате проверки были оставлены уведомления о необходимости заключения договоров на вывоз мусора пятерым собственникам. В садовых некоммерческих товариществах «Калина» и «Калиновские сады-3» помимо заключенных договоров проверяли и содержание мусоросборочных площадок. В ходе проверки нарушений обнаружено не было.
Всего в Подольске в рамках проекта «Чистое Подмосковье» ежедневно в антимусорные рейды выходят шесть мобильных групп в разных микрорайонах округа.
Источник: http://mosreg.ru