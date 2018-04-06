06.04.2018, 14:29
В марте 2018 года перевозки пассажиров поездами дальнего следования на Северной железной дороге увеличились на 8%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По оперативной информации, в I квартале текущего года по Северной железной дороге перевезено более 3,6 млн пассажиров в поездах дальнего следования и в пригородном сообщении, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в поездах дальнего следования перевезено более 2,3 млн пассажиров (+5,4%), в пригородных поездах - 1,3 млн пассажиров (-2,3%). В марте было перевезено более 1,2 млн пассажиров (+2,2%), в том числе в дальнем следовании - 757,7 тыс. (+8,2%), в пригородном сообщении - 460 тыс. (-6,4%).
В январе-марте текущего года с вокзалов и станций СЖД отправлено более 2,6 млн пассажиров (+1%). В том числе в дальнем следовании - около 1,4 млн пассажиров (+4,3%), в пригородном сообщении - около 1,3 млн пассажиров (-2,2%). В марте отправлено 910 тыс. пассажиров (-0,6%), в том числе в дальнем следовании - 460,4 тыс. (+5,9%), в пригородном сообщении - около 450 тыс. (-6,4%).
Пассажирооборот в I квартале текущего года составил 1,1 млрд пасс-км (+2,2%), в том числе в дальнем следовании - 1 млрд пасс-км (+2,4%), в пригородном сообщении - 51 млн пасс-км (-1,7%). В марте он составил 350 млн пасс-км (+3,3%), в том числе в дальнем следовании - 332 млн пасс-км (+3,9%), в пригородном сообщении - 17,5 млн пасс-км (-6,8%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
В январе-марте текущего года с вокзалов и станций СЖД отправлено более 2,6 млн пассажиров (+1%). В том числе в дальнем следовании - около 1,4 млн пассажиров (+4,3%), в пригородном сообщении - около 1,3 млн пассажиров (-2,2%). В марте отправлено 910 тыс. пассажиров (-0,6%), в том числе в дальнем следовании - 460,4 тыс. (+5,9%), в пригородном сообщении - около 450 тыс. (-6,4%).
Пассажирооборот в I квартале текущего года составил 1,1 млрд пасс-км (+2,2%), в том числе в дальнем следовании - 1 млрд пасс-км (+2,4%), в пригородном сообщении - 51 млн пасс-км (-1,7%). В марте он составил 350 млн пасс-км (+3,3%), в том числе в дальнем следовании - 332 млн пасс-км (+3,9%), в пригородном сообщении - 17,5 млн пасс-км (-6,8%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
Источник: РЖД