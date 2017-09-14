ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В городских школах начали работать консультанты по интерактивным технологиям в образовании. Они обучают педагогов компьютерной грамотности, помогают эффективно использовать на уроках различные гаджеты и Wi-Fi, работать с интерактивными панелями, которые заменяют обычные меловые доски, электронными учебниками и тестами. Кроме того, тьюторы (от английского tutor — наставник) объясняют школьным учителям, как создавать интерактивные сценарии уроков.

«С начала учебного года более 70 специалистов уже консультируют педагогов в 134 зданиях московских школ. На очереди — обучение учителей ещё в 39 зданиях образовательных организаций столицы, где заканчивается установка нового оборудования, поставленного в рамках проекта “Московская электронная школа”», — рассказал советник руководителя Департамента информационных технологий города по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.

На данный момент к проекту «Московская электронная школа», или МЭШ, подключены более 60 образовательных учреждений, в которые входят свыше 170 зданий. В классах этих учебных заведений есть высокоскоростной беспроводной доступ к интернету, интерактивные панели, учителя ведут электронные журналы, а также могут пользоваться готовыми интерактивными сценариями уроков.

Учебный процесс идёт с применением электронных учебников и дневников, пособий, тестов, цифровой библиотеки учебных материалов. Учителя могут пользоваться специальным конструктором, чтобы создавать собственные сценарии уроков и даже «народные» учебники и делиться ими с другими. В школах, использующих МЭШ, оборудованы более 320 высокотехнологичных классов.

К концу 2017 года в проект войдут 694 школьных здания, которые оснастят новой техникой. А к концу 2018 года уже каждая столичная школа Москвы получит необходимое оборудование и инфраструктуру для «Московской электронной школы». Тьюторы будут приходить в каждое учебное заведение, которое подключается к проекту. Количество наставников уже до конца года увеличат до 100.

Один консультант будет курировать освоение новых образовательных технологий и программного обеспечения в двух школьных зданиях. Постепенно наставники проведут тренинги и встречи с учителями во всех образовательных учреждениях. Это групповые занятия, индивидуальные беседы, а также экстренные консультации и техническая помощь. Например, педагоги смогут приглашать тьютора прямо на урок, если у них возникнут проблемы с использованием интерактивной панели, а также сложности с применением электронной библиотеки учебных материалов или заполнением электронного журнала.

Все консультанты прошли через жёсткий конкурсный отбор и тестирование в Центре занятости молодежи. В основном это молодые специалисты до 30 лет, студенты старших курсов, аспиранты или выпускники московских вузов. Вести занятия в вверенных им зданиях школ один наставник будет два месяца.