ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Начало зимы в столице будет снежным и ветреным из-за балканского циклона. С утра 1 декабря ветер усилится до 12–17 метров в секунду и начнется мокрый снег, есть вероятность метели. Об этом предупредили в столичном управлении МЧС.

Возможны налипание снега на провода, снежные заносы и гололед на дорогах. В середине дня порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду.

"При движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами, иначе водители его просто не увидят", — добавили в Управлении МЧС по Москве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуется быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от резких обгонов и перестроений. Парковать свой автомобиль лучше в гараж или на крытую стоянку, а если таких нет, то вдали от слабо укреплённых конструкций и деревьев.

Сотрудники Центра организации дорожного движения обратились к водителям с просьбой отказаться от использования личного автомобиля и пересесть на общественный транспорт. Автобусы, троллейбусы и трамваи работают в штатном режиме и готовы к увеличению пассажиропотока.

Снежная и ветреная погода продержится в столице до субботы. По прогнозам синоптиков, за это время может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Днём температура будет колебаться возле отметки от нуля до двух градусов тепла, а ночью столбики термометров могут опуститься до трёх градусов мороза.