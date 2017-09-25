ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В понедельник, 25 сентября, температура воздуха днём в столице достигнет 15 градусов тепла. Осадков не ожидается. Как сообщили в управлении метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги», ветер будет дуть со скоростью два — семь метров в секунду.

Во вторник погода практически не изменится. Столбики термометров днем покажут 15 градусов тепла, а ночью — восемь. Местами возможен туман, видимость — 300–500 метров.



В среду, 27 сентября, станет немного прохладнее. Ночью синоптики обещают плюс семь градусов, а днём — плюс 13.