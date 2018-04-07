07.04.2018, 11:56
В ночь на 9 апреля в Москве начнётся масштабный ремонт дорог
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице начинается масштабный ремонт дорог после зимы. Специалисты комплекса городского хозяйства начнут ремонтировать дорожное полотно в ночь с 8 на 9 апреля.
"В столице установилась стабильная тёплая погода, а значит, условия уже позволяют приступить к ремонту объектов улично-дорожного хозяйства. Всего в этом году силами комплекса городского хозяйства планируется отремонтировать свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта", - сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
В первую очередь отремонтируют несколько участков МКАД: шестой - седьмой километр (внешняя сторона), 14-17-й километр (внутренняя сторона), 17-18-й километр (внутренняя сторона), 61-67-й километр (внешняя сторона), 92-98-й километр (внешняя сторона), пересечение МКАД с Носовихинским шоссе.
Также особое внимание уделят ремонту дорог в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу - 2018. Это дороги, по которым к "Лужникам" будут проезжать автобусы с командами и болельщиками - Фрунзенская набережная и Хамовнический Вал, а также улицы 10-летия Октября, Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Усачёва, Доватора, Савельева, Чудов переулок и Зубовский проезд. Позже текущий ремонт продолжится на участках ТТК, объектах ЗелАО, ТиНАО и вылетных магистралях.
Для ремонта московских дорог применяются материалы отечественного производства. Для асфальтобетонной смеси используют модифицированный битум с применением полимеров. Такой состав улучшает свойства материала и повышает качество покрытия.
Ремонт повреждённых участков дорог не прекращается даже зимой. Однако он не столь масштабный, а точечный. Так, за минувшую зиму в столице устранили около шести тысяч дорожных повреждений. Ремонт дорог в холода делали с помощью горячего литого асфальта.
"В столице установилась стабильная тёплая погода, а значит, условия уже позволяют приступить к ремонту объектов улично-дорожного хозяйства. Всего в этом году силами комплекса городского хозяйства планируется отремонтировать свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта", - сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
В первую очередь отремонтируют несколько участков МКАД: шестой - седьмой километр (внешняя сторона), 14-17-й километр (внутренняя сторона), 17-18-й километр (внутренняя сторона), 61-67-й километр (внешняя сторона), 92-98-й километр (внешняя сторона), пересечение МКАД с Носовихинским шоссе.
Также особое внимание уделят ремонту дорог в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу - 2018. Это дороги, по которым к "Лужникам" будут проезжать автобусы с командами и болельщиками - Фрунзенская набережная и Хамовнический Вал, а также улицы 10-летия Октября, Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Усачёва, Доватора, Савельева, Чудов переулок и Зубовский проезд. Позже текущий ремонт продолжится на участках ТТК, объектах ЗелАО, ТиНАО и вылетных магистралях.
Для ремонта московских дорог применяются материалы отечественного производства. Для асфальтобетонной смеси используют модифицированный битум с применением полимеров. Такой состав улучшает свойства материала и повышает качество покрытия.
Ремонт повреждённых участков дорог не прекращается даже зимой. Однако он не столь масштабный, а точечный. Так, за минувшую зиму в столице устранили около шести тысяч дорожных повреждений. Ремонт дорог в холода делали с помощью горячего литого асфальта.