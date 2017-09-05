«В прошлом году в День города наше мероприятие посетили почти 10 тысяч человек. Мы решили увеличить количество шатров здоровья в два раза, чтобы как можно больше желающих могли проверить своё здоровье и пообщаться с врачами», — рассказал руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, в парках столицы можно будет проверить кровь на сахар и холестерин, сделать флюорографию, снять кардиограмму, а также пройти другие исследования.

Первая палатка откроется в среду, 6 сентября, в Перовском парке. Врачи проведут экспресс-тесты — антропометрию, измерение артериального давления, пульса, объёма лёгких и содержания кислорода в крови, уровня холестерина, глюкозы в крови. Специалисты также готовы проверить уровень угарного газа в организме курильщиков и сделать другие тесты.

Передвижные флюорографические установки будут работать в парке «Северное Тушино», в Бабушкинском парке, ландшафтном парке «Митино», в «Сокольниках» и перед главным зданием МГУ.

Шатры здоровья и медицинские палатки будут работать в парке Северного речного вокзала, «Северном Тушине», в Екатерининском и Бабушкинском парках, Лианозовском лесопарке, в Перовском парке, в «Кузьминках», Жулебинском парке, «Печатниках», «Южном Бутове» и в парке 850-летия Москвы.