В парке Люберец на субботнике высадили более 3 тыс. луковиц цветов
22.10.2017, 10:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В субботу в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы состоялся субботник, его участники высадили более 3 тыс. луковиц тюльпанов и пионов, сообщает РИАМО со ссылкой на главу муниципалитета Владимира Ружицкого.
«Мероприятие прошло по инициативе молодежных организаций округа. Более 100 студентов и представителей молодежных организаций округа вышли сегодня на субботник в Центральный парк культуры и отдыха Люберец. Ребята высадили более 3 тыс. тюльпанов и пионов, а также убрали опавшую листву и ветви деревьев», – сказал Ружицкий.
Он напомнил, что реконструкция парка продолжается. Сейчас полным ходом идут работы по прокладке тропиночной сети, а также обустройству двух входных групп, установке детских и спортивных площадок, прокладке сетей уличного освещения.
«Думаю, что уже через несколько недель жители смогут прогуляться по обновленному парку», – подчеркнул Ружицкий.
«Мероприятие прошло по инициативе молодежных организаций округа. Более 100 студентов и представителей молодежных организаций округа вышли сегодня на субботник в Центральный парк культуры и отдыха Люберец. Ребята высадили более 3 тыс. тюльпанов и пионов, а также убрали опавшую листву и ветви деревьев», – сказал Ружицкий.
Он напомнил, что реконструкция парка продолжается. Сейчас полным ходом идут работы по прокладке тропиночной сети, а также обустройству двух входных групп, установке детских и спортивных площадок, прокладке сетей уличного освещения.
«Думаю, что уже через несколько недель жители смогут прогуляться по обновленному парку», – подчеркнул Ружицкий.
Источник: http://mosreg.ru