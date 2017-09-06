ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Туристский потенциал Сахалина и Курильских островов на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках III Восточного экономического форума представлен 50 различными вариантами путешествий и отдыха. Узнать о перспективах экономики Сахалина и Курильских островов и развитии сферы туризма участники и гости выставки могут в павильоне региона, который в 2017 году выполнен в виде огромного лосося.

Выбранный образ павильона отражает значимость рыбопромышленного комплекса для экономики Сахалина. Только в 2016 году налоговые поступления от этого сектора в региональный бюджет составили более 3 млрд. рублей. Рыбная ловля занимает особое место в жизни сахалинцев, а как вид активного отдыха привлекательна для туристов.

В павильоне Сахалинской области представлены различные варианты отдыха и путешествий в регионе, объекты туристской инфраструктуры. Гостям демонстрируются видеоролики и презентации о Сахалине, предложено воспользоваться интерактивными сервисами.

Одним из центров притяжения российских и иностранных туристов в Сахалинской области является спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Зимой для любителей горнолыжных видов спорта и сноуборда открываются 14 трасс многокилометровых снежных трасс различного уровня сложности, а летом – экстремальные маршруты для велосипеда, мотоциклов, багги. Ежегодно в зимний период «Горный воздух» посещают более 60 тысяч гостей. Высокое качество подготовки трасс и благоприятные климатические условия позволяют сохранять благоприятный сезон для катания на лыжах с декабря до середины апреля и проводить соревнования мирового уровня такие как FAR EAST CUP.

В павильоне Сахалинской области посетители могут очутиться среди снежных склонов комплекса при помощи очков виртуальной реальности, посмотреть панорамные виды комплекса 360 градусов, а также запечатлеть себя среди снега и сугробов в специально организованной для этого фотозоне.

Региональное правительство прикладывает немалые усилия для развития зимних видов спорта на Сахалине с целью создания в регионе полноценной спортивной и туристической инфраструктуры. Одним из результатов многолетней работы стала возможность проведения в 2019 году в Южно-Сахалинске I Зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Соревнования пройдут под патронажем Международного олимпийского комитета и охватят азиатский континент.

«Сегодня на территории области реализуется большое количество инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Активно развивается спорт и туризм. Растет количество посетителей уникального горнолыжного комплекса «Горный воздух». В 2019 году мы примем у себя первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Об этом и многом другом в рамках форума расскажем с использованием самых современных интерактивных средств, чтобы заинтересовать людей, укрепить их в желании посетить наши острова», – отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.