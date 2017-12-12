В присутствии президентов России и Египта подписаны акты о вступлении в силу контрактов на сооружение АЭС "Эль Дабаа"
12.12.2017, 23:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Каире генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС "Эль Дабаа".
Торжественное подписание состоялось в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха ас-Сиси.
В соответствии с подписанными контрактами, Росатом построит в области Матрух, на берегу Средиземного моря четыре блока ВВЭР-1200 АЭС "Эль Дабаа" и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции. Это позволит обеспечить конкурентоспособную стоимость электроэнергии в Египте на протяжении 60 лет. Также Росатом проведёт обучение персонала и окажет египетским партнёрам поддержку в эксплуатации и сервисе АЭС "Эль Дабаа" на протяжении первых 10 лет работы станции. В рамках ещё одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.
Первый энергоблок АЭС "Эль Дабаа" будет введён в эксплуатацию в 2026 году.
"Подписанные контракты – рекордная сделка в истории мировой атомной отрасли. Общая стоимость всех четырёх контрактов составляет десятки миллиардов долларов США – это также и крупнейшее несырьевое экспортное соглашение за всю историю России. Мы предложили нашим египетским партнёрам уникальное комплексное соглашение, охватывающее весь жизненный цикл атомной станции, то есть 70-80 лет. Сегодня Росатом - единственная в мире компания, способная предоставить заказчикам полный комплекс услуг в области мирного атома. Развитие атомной энергетики Египта также важно и для российской экономики – десятки предприятий Росатома получат значительный заказ и возможность подтвердить мировому сообществу преимущества российских атомных технологий", - прокомментировал вступление контрактов в силу генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
В рамках реализации проекта сооружения АЭС "Эль Дабаа" Росатом также окажет египетским партнёрам помощь в развитии ядерной инфраструктуры, увеличит уровень локализации, обеспечит поддержку в подготовке национальных кадров и повышении общественной приемлемости атомной энергетики. Подготовка будущих работников АЭС будет проходить как в России, так и в Египте. В Россию в ближайшие несколько лет будут направлены сотни студентов для прохождения обучения по ядерным специальностям.
Сооружение АЭС "Эль Дабаа" станет толчком к дальнейшему промышленному развитию Египта: в процессе строительства будут задействованы десятки египетских компаний. При строительстве первого блока египетской атомной станции уровень локализации составит не менее 20%. При сооружении следующих блоков этот показатель увеличится.
Реакторная установка с энергоблоком мощностью 1200 Мвт является современной атомной станцией поколения 3+, полностью соответствующей всем постфукусимским требованиям МАГАТЭ, которая уже реализована в России. 8 декабря 2017 года дан старт физическому пуску энергоблока №1 поколения 3+ Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2) - референтного для АЭС "Эль Дабаа". Специалисты эксплуатационных служб ЛАЭС-2 успешно загрузили в активную зону реактора первую из 163-х тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом. Ранее, 5 августа 2016 года был включён в сеть первый в мире инновационный энергоблок поколения 3+, энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2.
Торжественное подписание состоялось в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха ас-Сиси.
В соответствии с подписанными контрактами, Росатом построит в области Матрух, на берегу Средиземного моря четыре блока ВВЭР-1200 АЭС "Эль Дабаа" и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции. Это позволит обеспечить конкурентоспособную стоимость электроэнергии в Египте на протяжении 60 лет. Также Росатом проведёт обучение персонала и окажет египетским партнёрам поддержку в эксплуатации и сервисе АЭС "Эль Дабаа" на протяжении первых 10 лет работы станции. В рамках ещё одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.
Первый энергоблок АЭС "Эль Дабаа" будет введён в эксплуатацию в 2026 году.
"Подписанные контракты – рекордная сделка в истории мировой атомной отрасли. Общая стоимость всех четырёх контрактов составляет десятки миллиардов долларов США – это также и крупнейшее несырьевое экспортное соглашение за всю историю России. Мы предложили нашим египетским партнёрам уникальное комплексное соглашение, охватывающее весь жизненный цикл атомной станции, то есть 70-80 лет. Сегодня Росатом - единственная в мире компания, способная предоставить заказчикам полный комплекс услуг в области мирного атома. Развитие атомной энергетики Египта также важно и для российской экономики – десятки предприятий Росатома получат значительный заказ и возможность подтвердить мировому сообществу преимущества российских атомных технологий", - прокомментировал вступление контрактов в силу генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
В рамках реализации проекта сооружения АЭС "Эль Дабаа" Росатом также окажет египетским партнёрам помощь в развитии ядерной инфраструктуры, увеличит уровень локализации, обеспечит поддержку в подготовке национальных кадров и повышении общественной приемлемости атомной энергетики. Подготовка будущих работников АЭС будет проходить как в России, так и в Египте. В Россию в ближайшие несколько лет будут направлены сотни студентов для прохождения обучения по ядерным специальностям.
Сооружение АЭС "Эль Дабаа" станет толчком к дальнейшему промышленному развитию Египта: в процессе строительства будут задействованы десятки египетских компаний. При строительстве первого блока египетской атомной станции уровень локализации составит не менее 20%. При сооружении следующих блоков этот показатель увеличится.
Реакторная установка с энергоблоком мощностью 1200 Мвт является современной атомной станцией поколения 3+, полностью соответствующей всем постфукусимским требованиям МАГАТЭ, которая уже реализована в России. 8 декабря 2017 года дан старт физическому пуску энергоблока №1 поколения 3+ Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2) - референтного для АЭС "Эль Дабаа". Специалисты эксплуатационных служб ЛАЭС-2 успешно загрузили в активную зону реактора первую из 163-х тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом. Ранее, 5 августа 2016 года был включён в сеть первый в мире инновационный энергоблок поколения 3+, энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2.
Источник: Атомстройэкспорт