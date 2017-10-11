В рамках расследования уголовного дела по факту ДТП во Владимирской области задержан организатор перевозки пассажиров
11.10.2017, 13:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области.
В ходе предварительного следствия установлено, что 6 октября 2017 года в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров поезд сообщением «Санкт – Петербург – Нижний Новгород» совершил столкновение с автобусом, который по своим техническим характеристикам находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии. В автобусе находилось 58 человек, 17 из них, в том числе, 2 несовершеннолетних, погибли. Организатором указанной перевозки являлся Налтаев Байдуллы, который осуществлял поиск пассажиров, сбор средств и организацию поездки. Следует отметить, что незаконный транзит иностранных граждан без соответствующих документов миграционного учета Налтаев осуществлял за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей с каждого пассажира.
С учетом того, что в результате оказания Налтаевым услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по неосторожности причинена смерть двум и более лицам, следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выделено в отдельное производство уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ.
В ближайшее время Налтаеву будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В ходе предварительного следствия установлено, что 6 октября 2017 года в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров поезд сообщением «Санкт – Петербург – Нижний Новгород» совершил столкновение с автобусом, который по своим техническим характеристикам находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии. В автобусе находилось 58 человек, 17 из них, в том числе, 2 несовершеннолетних, погибли. Организатором указанной перевозки являлся Налтаев Байдуллы, который осуществлял поиск пассажиров, сбор средств и организацию поездки. Следует отметить, что незаконный транзит иностранных граждан без соответствующих документов миграционного учета Налтаев осуществлял за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей с каждого пассажира.
С учетом того, что в результате оказания Налтаевым услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по неосторожности причинена смерть двум и более лицам, следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выделено в отдельное производство уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ.
В ближайшее время Налтаеву будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Источник: Следственный комитет