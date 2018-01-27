ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе авиационной разведки в районе поиска в 13.00 (хбр.) экипажем самолёта Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России был обнаружен объект похожий на плот. Приводнение самолёта при данных погодных условиях на поверхность воды невозможно.

К месту обнаружения для обследования предмета направлен Спасательный буксир «Спасатель Заборщиков» и вертолет Ми-8 МЧС России. Расчетное время подхода буксира 5 часов. На борту вертолета спасатели с необходимым снаряжением, спусковыми устройствами. Ориентировочное время подлёта 1,5 часа.

В настоящее время к поисковым работам привлечены 108 человек и 8 ед. техники, от МЧС России 18 человек и 2 воздушных судна.

За всё время поиска было обследовано: авиацией 7025км?; судами 3761 км?.