В развитие инфраструктуры Северной железной дороги ОАО "РЖД" вложит 16,3 млрд рублей
08.02.2018, 23:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОАО "РЖД" утвердило инвестиционную программу Северной железной дороги на 2018 год в размере 16,3 млрд рублей. Это на 1,7 млрд рублей больше, чем годом ранее.
"Инвестирование средств в инфраструктуру и развитие пропускных способностей позволяет нам обеспечивать растущий транзитный грузопоток и вывозить весь груз, предъявляемый предприятиями на территории Северной железной дороги, а также повышать качеств услуг пассажирам и грузоотправителям", - отметил начальник СЖД Валерий Танаев.
В текущем году Северная железная дорога начнёт строительство третьего главного пути между станциями Вологда-I и Вологда-II, завершит работы по строительству третьего главного пути перегона Череповец II - Кошта. Начнётся реконструкция станции Череповец-II. На станции Данилов будут удлинены 3 приемоотправочных пути. Будут выполнены проектно-изыскательские работы для реконструкции десяти железнодорожных станций на направлении, входящем в транспортный коридор Кузбасс - Северо-Запад.
Будут реконструированы два железнодорожных моста на участке СЖД Кошта - Вологда, мост через реку Онега, один пешеходный мост, начато проектирование реконструкции мостов через реки Устье и Которосль. Продолжатся работы по усилению земляного полотна на участке Маленга - Обозерская Архангельского региона СЖД. Земляное полотно будет реконструировано на нескольких километрах пути участков Галич - Свеча и Чум - Лабытнанги. На участках Чум - Лабытнанги и Чум - Воркута будут модернизированы снегозадерживающие заборы.
На СЖД в 2018 году запланировано провести реконструкцию 185,6 км железнодорожного пути. На эти цели будет направлено 5,5 млрд рублей.
Для усиления системы энергоснабжения начнётся строительство тяговой подстанции Козьмодемьянск, техническое перевооружение тяговых подстанций Любим и Петровск и устройств контактной сети станции Полянки. Запланировано техническое перевооружение железнодорожной автоблокировки на перегоне Удима - Реваж, модернизация технологических линий связи на участках Архангельск - Карпогоры и Кинешма - Ермолино.
Будут выполнены проектно-изыскательские работы для строительства 9 пассажирских платформ в Республике Коми, продолжается проектирование реконструкции вокзала Сосногорск.
Локомотивный парк магистрали пополнится новыми тепловозами серий ТЭП70БС (4 единицы) и ТЭМ14 (3 единицы). Запланированы работы по модернизации существующего тягового подвижного состава на сумму около 0,7 млрд рублей. На обновление парка путевых машин будет направлено 1,6 млрд рублей.
Предусмотрены средства на внедрение ресурсосберегающих технологий, в том числе оборудования учёта электроэнергии.
На станции Малошуйка будет построен жилой дом для железнодорожников и членов их семей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
"Инвестирование средств в инфраструктуру и развитие пропускных способностей позволяет нам обеспечивать растущий транзитный грузопоток и вывозить весь груз, предъявляемый предприятиями на территории Северной железной дороги, а также повышать качеств услуг пассажирам и грузоотправителям", - отметил начальник СЖД Валерий Танаев.
В текущем году Северная железная дорога начнёт строительство третьего главного пути между станциями Вологда-I и Вологда-II, завершит работы по строительству третьего главного пути перегона Череповец II - Кошта. Начнётся реконструкция станции Череповец-II. На станции Данилов будут удлинены 3 приемоотправочных пути. Будут выполнены проектно-изыскательские работы для реконструкции десяти железнодорожных станций на направлении, входящем в транспортный коридор Кузбасс - Северо-Запад.
Будут реконструированы два железнодорожных моста на участке СЖД Кошта - Вологда, мост через реку Онега, один пешеходный мост, начато проектирование реконструкции мостов через реки Устье и Которосль. Продолжатся работы по усилению земляного полотна на участке Маленга - Обозерская Архангельского региона СЖД. Земляное полотно будет реконструировано на нескольких километрах пути участков Галич - Свеча и Чум - Лабытнанги. На участках Чум - Лабытнанги и Чум - Воркута будут модернизированы снегозадерживающие заборы.
На СЖД в 2018 году запланировано провести реконструкцию 185,6 км железнодорожного пути. На эти цели будет направлено 5,5 млрд рублей.
Для усиления системы энергоснабжения начнётся строительство тяговой подстанции Козьмодемьянск, техническое перевооружение тяговых подстанций Любим и Петровск и устройств контактной сети станции Полянки. Запланировано техническое перевооружение железнодорожной автоблокировки на перегоне Удима - Реваж, модернизация технологических линий связи на участках Архангельск - Карпогоры и Кинешма - Ермолино.
Будут выполнены проектно-изыскательские работы для строительства 9 пассажирских платформ в Республике Коми, продолжается проектирование реконструкции вокзала Сосногорск.
Локомотивный парк магистрали пополнится новыми тепловозами серий ТЭП70БС (4 единицы) и ТЭМ14 (3 единицы). Запланированы работы по модернизации существующего тягового подвижного состава на сумму около 0,7 млрд рублей. На обновление парка путевых машин будет направлено 1,6 млрд рублей.
Предусмотрены средства на внедрение ресурсосберегающих технологий, в том числе оборудования учёта электроэнергии.
На станции Малошуйка будет построен жилой дом для железнодорожников и членов их семей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
Источник: РЖД