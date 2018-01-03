В результате реализации инвестпроектов в 2018 году в Омской области будет создано около 700 рабочих мест
03.01.2018, 16:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Агентство развития и инвестиций (АРИ) Омской области сопровождает реализацию 30 проектов с общим объёмом планируемых инвестиций около 45,4 млрд. рублей. В стадии реализации - 6 проектов, на предпроектной стадии – 4 проекта, а на этапе инвестиционных предложений – 20 проектов.
В планах 2018 года – реализация проектов с общим объёмом капитальных вложений на сумму 3,5 млрд. рублей. По прогнозам, становление нового бизнеса принесёт до 200 млн. рублей ежегодных налоговых поступлений и даст около 700 рабочих мест.
Специалисты АРИ отмечают рост деловой активности в регионе и заметное увеличение совокупного объёма инвестиций. Если в 2015 году в проекты было вложено 450 млн. рублей, то в 2017 году - 780 млн. рублей.
Специалисты Агентства оказывают поддержку предпринимателям при оформлении документации на земельные участки и выстраивании арендных отношений, содействуют при подключении объектов к коммуникациям. Сопровождение проектов выстраивается по принципу "одного окна". На площадках АРИ проводятся рабочие встречи и совещания на всех этапах подготовки, подписания и исполнения инвестиционных соглашений. Информация об инвестиционных проектах представлена в сводном реестре Омской области
В планах 2018 года – реализация проектов с общим объёмом капитальных вложений на сумму 3,5 млрд. рублей. По прогнозам, становление нового бизнеса принесёт до 200 млн. рублей ежегодных налоговых поступлений и даст около 700 рабочих мест.
Специалисты АРИ отмечают рост деловой активности в регионе и заметное увеличение совокупного объёма инвестиций. Если в 2015 году в проекты было вложено 450 млн. рублей, то в 2017 году - 780 млн. рублей.
Специалисты Агентства оказывают поддержку предпринимателям при оформлении документации на земельные участки и выстраивании арендных отношений, содействуют при подключении объектов к коммуникациям. Сопровождение проектов выстраивается по принципу "одного окна". На площадках АРИ проводятся рабочие встречи и совещания на всех этапах подготовки, подписания и исполнения инвестиционных соглашений. Информация об инвестиционных проектах представлена в сводном реестре Омской области
Источник: Омская область