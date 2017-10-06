ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый образовательный проект для пожилых людей под названием «Серебряный университет» стартует в Москве 1 ноября. Его участниками станут москвичи пенсионного возраста: мужчины старше 60 лет, женщины в возрасте от 55 лет. В «Серебряном университете» они смогут не только интересно провести время, но и приобрести знания и навыки, повышающие качество их жизни.

Например, освоить компьютер и мобильные приложения, изучить иностранные языки, постигнуть основы финансовой и правовой грамотности. В «Серебряном университете» можно будет получить профессию няни, изготовителя кукол или озеленителя городских территорий. Приём заявок на бесплатное обучение начнётся 16 октября в территориальных центрах социального обслуживания населения (ТЦСО).

«В Москве проживает более двух с половиной миллионов человек пожилого возраста — это около четверти взрослого населения города. Наша цель — продлить их творческое и профессиональное долголетие, организуя культурный и образовательный досуг, — рассказал Министр Правительства Москвы, глава Департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Петросян. — “Серебряный университет” даст возможность пенсионерам изучить то, что не получилось освоить раньше из-за нехватки времени. Ведь в молодые и зрелые годы они в основном посвящали себя работе и заботам о семье».

Как уточнил Владимир Петросян, программа обучения разработана совместно с Московским городским педагогическим университетом. При её создании специалисты основывались на опросах, проведённых в ТЦСО среди пожилых людей. Такой мониторинг помог определить сферу интересов столичных пенсионеров.

Занятия будут проходить как непосредственно в центрах социального обслуживания по месту жительства, так и в филиалах Московского государственного педагогического университета. Они расположены в восьми столичных округах — Западном, Юго-Западном, Центральном, Восточном, Северо-Восточном, Северном, Северо-Западном и Зеленоградском. В каждой группе будет по 15–20 человек. Ожидается, что до конца года обучение в университете пройдут 2600 пенсионеров.

Студенты преклонного возраста смогут поступить на один из пяти факультетов: гуманитарный, массовых коммуникаций и информатики, культуры и творчества, здоровья и безопасности или психологической поддержки личности. На гуманитарном факультете пожилые люди будут изучать азы разговорного английского и немецкого языков, историю и культуру Москвы, а также познакомятся с особенностями волонтерской работы. На этом же факультете пройдёт обучение такой профессии, как рабочий зелёного хозяйства.

Во время занятий на факультете массовых коммуникаций и информатики пенсионерам объяснят, как устроено современное информационное пространство, научат их пользоваться гаджетами и расскажут об основах журналистики. На факультете культуры и творчества будут проходить практические занятия по танцам и рукоделию. Здесь же можно будет освоить профессию изготовителя кукол.

Студенты факультета здоровья и безопасности пройдут курсы «Основы финансовой и правовой грамотности», «Оздоровительное плавание» и «Еда вместо лекарств». А на психологическом факультете пожилые люди научатся предупреждать и разрешать конфликты, а также преодолевать психологические барьеры в общении. Здесь же пенсионеры смогут получить профессию няни.

Длительность общеобразовательных программ составит от 24 до 36 часов. На обучение рабочим специальностям отведено до 160 часов. Уроки будут проходить не менее двух раз в неделю по два академических часа. Помимо теоретических и практических занятий, студенты смогут посещать тренинги и мастер-классы специалистов в конкретных областях. Кроме того, в университете будут проводиться фестивали, творческие вечера и вечера отдыха.