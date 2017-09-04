ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 19 по 21 сентября 2017 года в Москве пройдёт Международный Туристический форум «ОТДЫХ».

Мероприятие, которое проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Российского Союза Туриндустрии, призвано стать эффективной площадкой для обсуждения инновационных решений в области туризма.

В рамках программы Форума будут организованы официальные мероприятия - церемония открытия Перекрёстного Года Туризма Россия - Греция, также межправительственные встречи, круглые столы, конференции, сессии и презентации новых проектов, в частности, Императорского маршрута, в который войдут Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, Москва и Пермь. Калужская область представит концепцию Всероссийской акции «День сельского туризма в Российской Федерации»

Основными темами для обсуждения в рамках деловых мероприятий станут законодательная политика и основные тренды развития внутреннего и въездного туризма в России, брендовые маршруты, подготовка туристской отрасли к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, приоритетные туристские направления и виды туризма: культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, деловой, детский и молодежный, гастрономический, сельский и др., образование для туриндустрии, IT технологии в туризме и др.



В этом году в работе Форума примут участие более 700 компаний из 69 стран мира и регионов. Среди зарубежных экспонентов впервые принимает участие Армения, Греция, регионы Индии. После длительного отсутствия на российских выставках масштабно представлена Финляндия. Россия занимает 3-й зал 2-го павильона. Основная задача российской экспозиции – представить международной аудитории большой и разноплановый потенциал страны как места отдыха и путешествий, новые конкурентные туристские продукты, новое качество услуг и сервиса. Региональные экспозиции в этом году отличаются особо тщательной концептуальной проработкой и привлекательным дизайном. Впервые на выставке примут участие на стендах Тюменская область, Кемеровская, республика Адыгея, Югра. Курорты Северного Кавказа будут представлены на едином стенде несколькими регионами Северо-Кавказского федерального округа, компании Тверской области под эгидой Министерства по туризму региона примут участие на большом объединенном стенде.