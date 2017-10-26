В сельхозоборот в Подмосковье в 2018 году введут более 65 тыс. га земли
26.10.2017, 15:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 65 тысяч гектаров сельхозземель планируют ввести в оборот в Подмосковье в 2018 году, сообщает РИАМО со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.
«Если говорить о приоритетах на следующий год, это, конечно продолжение работы по вовлечению земель в хозяйственный оборот. Мы планируем не менее 65 тысяч гектаров. Работа будет еще более системная», – сказал Разин в рамках часа правительства в Мособлдуме.
Он отметил, что в этом году власти заканчивают проект по созданию системы агромониторинга, к которой будут подключены все органы местного самоуправления.
«В режиме онлайн можно будет видеть, какие земельные участки включаются в работу, что там происходит. Мы приходим к тому, что начинаем контролировать сбор урожая с этих земель», – заключил Разин.
«Если говорить о приоритетах на следующий год, это, конечно продолжение работы по вовлечению земель в хозяйственный оборот. Мы планируем не менее 65 тысяч гектаров. Работа будет еще более системная», – сказал Разин в рамках часа правительства в Мособлдуме.
Он отметил, что в этом году власти заканчивают проект по созданию системы агромониторинга, к которой будут подключены все органы местного самоуправления.
«В режиме онлайн можно будет видеть, какие земельные участки включаются в работу, что там происходит. Мы приходим к тому, что начинаем контролировать сбор урожая с этих земель», – заключил Разин.
Источник: http://mosreg.ru