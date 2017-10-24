ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На набережной реки Фонтанки завершилось обустройство первых в Центральном районе Петербурга велодорожек.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщил об открытии велосипедных полос на чётной и нечётной сторонах набережной реки Фонтанки от Невы до Гороховой улицы.

Полностью доступными для движения велосипедистов стали два участках набережной: от площади Ломоносова до Невского проспекта и от Невского проспекта до площади Белинского.

Теперь в Северной столице в общей сложности проложено 5 веломаршрутов протяжённостью 40,2 километра.

Обустройство новых велосипедных полос является ещё одним этапом в формировании связанной сети веломаршрутов Петербурга, которая должна обеспечить условия для ежедневных, в том числе рабочих, поездок на велосипеде и тем самым создать альтернативу ежедневному использованию личного автомобиля.