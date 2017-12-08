ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Зампред думского Комитета по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой включить уроки безопасности на дорогах в список обязательных дисциплин в российских школах. Соответствующее письмо парламентарий уже направил в Минобрнауки РФ.

Он уверен, что обучение школьников правилам дорожного движения поможет существенно снизить количество аварий с участием детей. Пока уроки ПДД не входят в список обязательных предметов для российских школ, а внеклассных занятий сотрудников ГИБДД с детьми, по мнению парламентария, явно недостаточно. В качестве доказательства необходимости реализации подобной инициативы зампред Комитета ГД по образованию и науке приводит статистику: с января по сентябрь текущего года в России произошло почти 13 тысяч ДТП, в которых погибли 500 детей. В связи с этим Чернышов предлагает ввести дополнительные уроки по безопасности на дорогах с 1 по 8 классы. Тем более, что методика преподавания в ГИБДД есть.

"Подобные меры позволят не только уменьшить детский дорожно-транспортный травматизм, воспитают навыки безопасного поведения школьников на дорогах, но и систематизируют знания детей о ПДД. Как показывает практика, чаще всего начальные знания о правилах дорожного движения детям дают родители. Но в большинстве случаев их воспитание ограничивается рассказами о том, на какой свет нужно переходить улицу. Более того, многие родители сами не знают ПДД полностью, предоставляя своим детям неверную информацию. Тогда как инспекторы ГИБДД способны обучить школьников правильному поведению на дорогах и помочь им грамотно систематизировать полученные знания.

Уверен, не лишним будет и присутствие сотрудников ГИБДД на родительских собраниях в школах. Это поможет родителям понять, как именно нужно строить общение с ребёнком, чтобы воспитать его ответственным водителем и пешеходом", - говорится в письме депутата ГД.