В системе "Платон" зарегистрировались почти миллион большегрузов
15.11.2017, 14:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ За два года грузоперевозчики зарегистрировали в государственной системе «Платон» более 921 тыс. большегрузов. Учитывая высокий темп ежемесячной регистрации и стабильный рост рынка грузовых автомобилей, количество зарегистрированных в системе в ближайшие месяцы достигнет миллиона транспортных средств.
На ремонт дорог и строительство мостов системой «Платон» собрано почти 37 млрд рублей. Какие трассы будут восстановлены за счёт этих средств, определяют сами грузоперевозчики с помощью голосования на «Карте убитых дорог» - проекта Общероссийского народного фронта. С учетом этой программы, за счёт средств от «Платона» отремонтировано более 1700 км дорог. Продолжаются работы по строительству и реконструкции более 30 мостов, большая часть из которых были закрыты последние несколько лет из-за аварийного состояния. Среди самых масштабах объектов, открытых в этом году благодаря финансированию от системы «Платон» – новый Борский мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. В ближайший месяц будет запущено движение по Свердловскому мосту в Пензе и Гоголевскому путепроводу в Петрозаводске. Все эти дорожные объекты имеют высокую социальную значимость, обеспечивают повышение безопасности движения и развитие транспортной доступности регионов для сотен тысяч автомобилистов и грузоперевозчиков.
Одновременно с введением системы «Платон» исключено двойное налогообложение. Грузоперевозчики используют право вычета из транспортного налога. Региональные дорожные фонды при этом сохранили свои средства и получили компенсацию в размере 8,7 млрд рублей. Каждому региону Правительство РФ выделило средства в зависимости от количества большегрузов, зарегистрированных в системе «Платон». Например, Москва и Московская область получили 1,5 млрд рублей, Санкт-Петербург с Ленинградской областью – более 550 млн рублей, Татарстан - свыше 390 млн рублей, Краснодарский край - 407 млн рублей. Эти средства также направлены на ремонт дорог и мостов.
За первые два года работы учтены и полностью реализованы все предложения грузоперевозчиков. В частности, введена постоплата, сохранен льготный тариф, модернизированы сервисы системы для дополнительного удобства пользователей и максимально упрощено получение информации для предоставления ФНС при использовании права на налоговый вычет. Продолжается плановая работа по усилению контроля за нарушителями, что также отвечает требованиям законопослушных перевозчиков. Передача полномочий по выявлению нарушителей на основе автоматической фиксации от МВД России Ространснадзору, которая является частью рассматриваемого Госдумой правительственного законопроекта, позволит сконцентрировать контроль за соблюдением законодательства в ведении одного ведомства и обеспечить равные конкурентные условия для предпринимателей в сфере грузоперевозок. Система контроля полностью развёрнута на всех федеральных трассах состоит из более чем 480 рамных конструкций и 100 специальных автомобилей.
Только за первые два года система «Платон» позволила сделать масштабный шаг к цифровизации целой отрасли российской экономики и обеспечить формирование прозрачного рынка грузоперевозок. Государство получило фактические данные о количестве перевозчиков и структуре владельцев большегрузов, среди которых более 60% - физические лица. ФНС доступен полный реестр данных о платежах грузоперевозчиков. Оператор системы ежедневно предоставляет данные по запросам МВД, ФССП, ФТС, на основании которых исключаются факты нарушения законодательства, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и выявляются таможенные нарушения. Таким образом, государственная система «Платон» работает в интересах законопослушных грузоперевозчиков. Помимо этого, с помощью данных системы определяются самые загруженные участки федеральных дорог. Эта информация становится основой для составления программ по ремонту автотрасс.
Благодаря системе «Платон» дополнительные средства на российские дороги поступают за счёт транзитного транспорта. 15% собранной платы приходится на иностранных перевозчиков. С учётом перспективного развития транспортных коридоров поступления в дорожный фонд будут только возрастать, что позволит более высокими темпами развивать дорожную сеть России.
Большинство российских грузоперевозчиков установили бесплатные бортовые устройства. На сегодняшний день их выдано более 700 тысяч. Маршрутные карты оформляют в основном иностранные грузоперевозчики.
На ремонт дорог и строительство мостов системой «Платон» собрано почти 37 млрд рублей. Какие трассы будут восстановлены за счёт этих средств, определяют сами грузоперевозчики с помощью голосования на «Карте убитых дорог» - проекта Общероссийского народного фронта. С учетом этой программы, за счёт средств от «Платона» отремонтировано более 1700 км дорог. Продолжаются работы по строительству и реконструкции более 30 мостов, большая часть из которых были закрыты последние несколько лет из-за аварийного состояния. Среди самых масштабах объектов, открытых в этом году благодаря финансированию от системы «Платон» – новый Борский мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. В ближайший месяц будет запущено движение по Свердловскому мосту в Пензе и Гоголевскому путепроводу в Петрозаводске. Все эти дорожные объекты имеют высокую социальную значимость, обеспечивают повышение безопасности движения и развитие транспортной доступности регионов для сотен тысяч автомобилистов и грузоперевозчиков.
Одновременно с введением системы «Платон» исключено двойное налогообложение. Грузоперевозчики используют право вычета из транспортного налога. Региональные дорожные фонды при этом сохранили свои средства и получили компенсацию в размере 8,7 млрд рублей. Каждому региону Правительство РФ выделило средства в зависимости от количества большегрузов, зарегистрированных в системе «Платон». Например, Москва и Московская область получили 1,5 млрд рублей, Санкт-Петербург с Ленинградской областью – более 550 млн рублей, Татарстан - свыше 390 млн рублей, Краснодарский край - 407 млн рублей. Эти средства также направлены на ремонт дорог и мостов.
За первые два года работы учтены и полностью реализованы все предложения грузоперевозчиков. В частности, введена постоплата, сохранен льготный тариф, модернизированы сервисы системы для дополнительного удобства пользователей и максимально упрощено получение информации для предоставления ФНС при использовании права на налоговый вычет. Продолжается плановая работа по усилению контроля за нарушителями, что также отвечает требованиям законопослушных перевозчиков. Передача полномочий по выявлению нарушителей на основе автоматической фиксации от МВД России Ространснадзору, которая является частью рассматриваемого Госдумой правительственного законопроекта, позволит сконцентрировать контроль за соблюдением законодательства в ведении одного ведомства и обеспечить равные конкурентные условия для предпринимателей в сфере грузоперевозок. Система контроля полностью развёрнута на всех федеральных трассах состоит из более чем 480 рамных конструкций и 100 специальных автомобилей.
Только за первые два года система «Платон» позволила сделать масштабный шаг к цифровизации целой отрасли российской экономики и обеспечить формирование прозрачного рынка грузоперевозок. Государство получило фактические данные о количестве перевозчиков и структуре владельцев большегрузов, среди которых более 60% - физические лица. ФНС доступен полный реестр данных о платежах грузоперевозчиков. Оператор системы ежедневно предоставляет данные по запросам МВД, ФССП, ФТС, на основании которых исключаются факты нарушения законодательства, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и выявляются таможенные нарушения. Таким образом, государственная система «Платон» работает в интересах законопослушных грузоперевозчиков. Помимо этого, с помощью данных системы определяются самые загруженные участки федеральных дорог. Эта информация становится основой для составления программ по ремонту автотрасс.
Благодаря системе «Платон» дополнительные средства на российские дороги поступают за счёт транзитного транспорта. 15% собранной платы приходится на иностранных перевозчиков. С учётом перспективного развития транспортных коридоров поступления в дорожный фонд будут только возрастать, что позволит более высокими темпами развивать дорожную сеть России.
Большинство российских грузоперевозчиков установили бесплатные бортовые устройства. На сегодняшний день их выдано более 700 тысяч. Маршрутные карты оформляют в основном иностранные грузоперевозчики.
Источник: https://www.mintrans.ru