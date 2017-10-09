ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Силиконовые браслеты и керамические кольца с чипом карты «Тройка» впервые начнут продаваться в Московском метрополитене в конце октября. Они позволят пассажирам носить «Тройку» прямо на руке — так будет удобнее и быстрее оплачивать проезд и проходить через турникет.

«В октябре на стойке “Живое общение” на станции “Пушкинская” и в сувенирных магазинах на станциях “Маяковская” и “Трубная” пассажиры смогут приобрести резиновые браслеты с функционалом карты. Браслеты будут представлены в классическом чёрном цвете, а также в цветах некоторых линий метро. В рамках пилотного проекта их тираж составит 500 штук», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Помимо этого, до конца октября на некоторых стойках «Живое общение» и в сувенирных киосках метро появятся кольца с функционалом «Тройки». Общий тираж колец также составит 500 штук. Кольца сделают из керамики, они будут чёрного цвета. Для мужчин предусмотрены кольца 22 размера, а для женщин — 16 размера.

По словам Максима Ликсутова, транспортные карты в виде колец и браслетов пока не создавали ни в одной стране мира.

«Мы первыми внедряем такие способы оплаты проезда, предлагая нашим пассажирам самые передовые решения», — отметил заммэра.ое общение».