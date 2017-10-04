ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Усиление ветра и дожди ожидаются во второй половине этой недели в столице. Температура воздуха при этом составит 9–11 градусов.

Сегодня, 4 октября, с 12:30 до 21:00 синоптики прогнозируют сильный юго-западный ветер с порывами от 15 метров в секунду и дождь.

По данным Гидрометцентра России, такая же погода, с сильным ветром и дождями, сохранится до конца рабочей недели. В субботу, 7 октября, в столице немного потеплеет, воздух прогреется до 13 градусов.