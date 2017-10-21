ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников начался в столице в субботу, 21 октября.

Первыми в состязании примут участие знатоки французского языка и основ безопасности жизнедеятельности. Затем состоится олимпиада по литературе. Ожидаемое количество участников по первым трём предметам - более 30 тысяч.

На муниципальный этап олимпиады приглашают учащихся 7–11-х классов, успешно выступивших на предыдущем, школьном этапе. Кроме того, право на участие имеют победители и призёры соответствующего этапа прошлого года.

Олимпиады по 24 предметам пройдут с октября по декабрь. Как правило, соревнования по различным дисциплинам проводятся в разные дни. Самые массовые олимпиады назначены на выходные дни. Муниципальный этап завершится 10 декабря состязанием по информатике.

Для участников олимпиады в Центре педагогического мастерства проходят онлайн-курсы для подготовки по всем предметам.