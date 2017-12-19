ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве начали проверять точки продажи пиротехники на наличие нелегальной продукции. Рейды проводят представители правоохранительных органов и Главного управления МЧС по городу Москве совместно с активистами общественной организации «Безопасная столица». Проверки продлятся до конца новогодних праздников — до 8 января. Они охватят практически все районы Москвы. В общей сложности рейды пройдут более чем в 100 магазинах, где продают бенгальские огни, ракетницы и петарды.

На данный момент в пилотном режиме проверено несколько магазинов в двух районах на юге Москвы. Первый рейд прошёл в понедельник, 18 декабря, нарушений выявлено не было.

Продавать петарды могут только гражданам, достигшим 16 лет, при предъявлении паспорта. При покупке нужно обратить внимание на то, есть ли на упаковке номер ГОСТа, а также инструкция на русском языке. В ходе проверок обращают внимание на условия, в которых хранится пиротехника.

«Все помещения, где продают пиротехнику, должны быть оборудованы средствами противопожарной защиты. Это автоматические системы пожарной сигнализации и оповещения людей, а также первичные средства пожаротушения — огнетушители. Во время проверок инспекторы разъясняют администрации и продавцам требования пожарной безопасности при реализации пиротехники и вручают памятки с перечнем действий в случае пожара», — рассказали в Главном управлении МЧС России по городу Москве.



Нелегальная продукция, произведённая кустарным способом, может представлять опасность для потребителей и стать причиной ожогов и травм.

«Наша основная задача — не допустить в Москве продажи нелегальной пиротехники. Использование низкокачественных поддельных петард опасно для здоровья. Пострадать могут не только те, кто запускает пиротехнику, но и оказавшиеся поблизости», — рассказали в пресс-службе общественной организации «Безопасная столица».