ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В понедельник, 16 октября, в столице будет достаточно прохладно: температура воздуха не поднимется выше восьми градусов. Синоптики передают, что местами пройдёт небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Во вторник и среду ночью столбики термометров покажут четыре — шесть градусов выше нуля, днём — 10–12. Также ожидаются осадки, будет облачно с прояснениями. Ветер будет дуть со скоростью 12–17 метров в секунду.



В четверг, 19 октября, воздух погреется до двух — семи градусов тепла. Днём будет не выше 11 градусов. Пройдёт дождь. Такая же погода сохранится в пятницу и в выходные. А в воскресенье может стать ещё холоднее: всего пять — десять градусов выше нуля.