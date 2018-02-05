ОРЕАНДА-НОВОСТИ В понедельник в Москве ожидается метель и сильный мокрый снег. На дорогах из-за снегопада образовались снежные заносы и гололедица. Автомобилистов просят по возможности отказаться от личного транспорта.

За сутки с улиц города вывезли 1,2 миллиона кубометров снега. С утра воскресенья в Москве выпало 45 сантиметров снега — больше месячной февральской нормы.

Более пяти тысяч сотрудников метро в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды. От снега, в частности, очищают территории рядом с вестибюлями. Ночью снег вывезли с Московского центрального кольца (МЦК), расчистили открытые участки путей, подходы к станциям, а также проверили системы, создающие тепловые завесы на входе.

Сотрудники ГУП «Мосгортранс» очистили разворотные кольца, трамвайные пути и стрелочные переводы. В работах задействовали почти 60 единиц спецтехники: вышек для ремонта и обслуживания контактной сети, снегоуборочных машин и трамваев-снегоочистителей.