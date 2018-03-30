ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В центрах госуслуг «Мои документы» выдали первую тысячу паспортов болельщика чемпионата мира по футболу. Документ можно получить в офисах, расположенных в районах Замоскворечье (улица Бахрушина, дом 13) и Беговом (улица Правды, дом 33), поселении Московском (3-й микрорайон, дом 21), а также во флагманском центре (Пресненская набережная, дом 2, первый этаж торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити»).

В любом центре госуслуг Москвы можно зарегистрироваться на портале, заполнить заявку на получение паспорта болельщика и проконсультироваться у сотрудников. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также фотографию на электронном носителе. При необходимости фото тоже сделают прямо в центре госуслуг.

О готовности паспорта и месте, где можно его получить, болельщика оповещают с помощью СМС-уведомления или по электронной почте. Чтобы получить паспорт болельщика на ребенка, необходимо предъявить документы, удостоверяющие как его личность, так и личность законного представителя. Документы выдаются до 15 июля.

Паспорт болельщика нужен для идентификации зрителей чемпионата мира по футболу. Получить его должен каждый, кто приобрел билеты на матчи. По сообщениям Минкомсвязи России, всего в мире заказано уже 430 тысяч паспортов болельщика.

Документ дает право бесплатного проезда между городами — организаторами матчей первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах в день матча. Иностранные граждане, оформившие паспорт болельщика, имеют право безвизового въезда на территорию России во время проведения турнира.