ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Парковочные места только для электромобилей появились в центре Москвы. Они расположены на семи улицах, неподалёку от зарядных станций. Каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара, обычные машины не смогут там парковаться. Рядом с такими парковками разместят особые предупреждающие знаки, совмещенные с другими, на которых будет изображён автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки.

«Знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, установлены по семи адресам в Центральном административном округе столицы», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кроме того, Департамент транспорта планирует в 2017–2018 годах установить 157 зарядных станций для электромобилей. Как отметил Максим Ликсутов, в скором времени будут разработаны и утверждены технические требования к ним.

Владельцы электромобилей имеют право бесплатно оставлять машины на платных парковочных местах по всей Москве. Однако специализированных парковок для электрокаров до недавнего времени в столице не было. Впрочем, как не было и знаков, предупреждающих автовладельцев о таких парковках.