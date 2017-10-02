ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В центре Москвы на 11 участках введут выделенные полосы для общественного транспорта. Благодаря выделенкам автобусы и троллейбусы сети «Магистраль» получат приоритет при проезде перекрестков. Это позволит сократить сбои и задержки на 90 процентов, причём новая схема движения не создаст затруднений для автомобилистов.

До конца года полосы появятся в том числе и на участках, реконструированных в рамках программы «Моя улица». Сейчас специалисты наносят разметку и устанавливают дорожные знаки на следующих улицах и площадях:

— на Баррикадной улице, улице Красная Пресня, Конюшковской улице;

— на Боровицкой площади, улице Волхонка;

— на Большом Москворецком мосту;

— на Николоямской улице;

— на Старой площади, Славянской площади, в Лубянском проезде, на Лубянской площади;

— на площади Тверская Застава;

— на проспекте Мира (от Садового кольца до Крестовского путепровода);

— на улице Пречистенке, площади Пречистенские Ворота, в Соймоновском проезде;

— на улица Сретенке, улице Большая Лубянка;

— на улице Солянке, Верхней Радищевской и Нижней Радищевской улицах;

— на участках Садового кольца и прилегающих перекрестках (улица Коровий Вал, Житная улица, улица Крымский Вал, Валовая улица, Серпуховская площадь, Большая Серпуховская улица, улица Зацепский Вал, улица Земляной Вал, Самотёчная площадь, Цветной бульвар).