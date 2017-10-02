В центре Москвы запустят 11 новых выделенных полос для общественного транспорта
02.10.2017, 14:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В центре Москвы на 11 участках введут выделенные полосы для общественного транспорта. Благодаря выделенкам автобусы и троллейбусы сети «Магистраль» получат приоритет при проезде перекрестков. Это позволит сократить сбои и задержки на 90 процентов, причём новая схема движения не создаст затруднений для автомобилистов.
До конца года полосы появятся в том числе и на участках, реконструированных в рамках программы «Моя улица». Сейчас специалисты наносят разметку и устанавливают дорожные знаки на следующих улицах и площадях:
— на Баррикадной улице, улице Красная Пресня, Конюшковской улице;
— на Боровицкой площади, улице Волхонка;
— на Большом Москворецком мосту;
— на Николоямской улице;
— на Старой площади, Славянской площади, в Лубянском проезде, на Лубянской площади;
— на площади Тверская Застава;
— на проспекте Мира (от Садового кольца до Крестовского путепровода);
— на улице Пречистенке, площади Пречистенские Ворота, в Соймоновском проезде;
— на улица Сретенке, улице Большая Лубянка;
— на улице Солянке, Верхней Радищевской и Нижней Радищевской улицах;
— на участках Садового кольца и прилегающих перекрестках (улица Коровий Вал, Житная улица, улица Крымский Вал, Валовая улица, Серпуховская площадь, Большая Серпуховская улица, улица Зацепский Вал, улица Земляной Вал, Самотёчная площадь, Цветной бульвар).
До конца года полосы появятся в том числе и на участках, реконструированных в рамках программы «Моя улица». Сейчас специалисты наносят разметку и устанавливают дорожные знаки на следующих улицах и площадях:
— на Баррикадной улице, улице Красная Пресня, Конюшковской улице;
— на Боровицкой площади, улице Волхонка;
— на Большом Москворецком мосту;
— на Николоямской улице;
— на Старой площади, Славянской площади, в Лубянском проезде, на Лубянской площади;
— на площади Тверская Застава;
— на проспекте Мира (от Садового кольца до Крестовского путепровода);
— на улице Пречистенке, площади Пречистенские Ворота, в Соймоновском проезде;
— на улица Сретенке, улице Большая Лубянка;
— на улице Солянке, Верхней Радищевской и Нижней Радищевской улицах;
— на участках Садового кольца и прилегающих перекрестках (улица Коровий Вал, Житная улица, улица Крымский Вал, Валовая улица, Серпуховская площадь, Большая Серпуховская улица, улица Зацепский Вал, улица Земляной Вал, Самотёчная площадь, Цветной бульвар).
Источник: Мэрия Москвы