ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На ликвидации природных пожаров в Приморском крае задействовано более 100 единиц различной техники, в том числе четыре самолёта и вертолёта.

Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, сейчас в Приморье действует 66 лесных пожаров в 14 муниципалитетах на площади более двух тысяч гектаров.

«Половина пожаров уже локализована на площади почти тысяча гектаров в Кавалеровском, Лазовском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 450 человек, задействовано более 100 единиц техники, в том числе почти 20 бульдозеров, два самолёта Бе-200 МЧС России и два вертолёта авиалесоохраны», – уточнили в ведомстве.

За несколько дней авиация сбросила более 170 тонн воды на горящие участки леса, совершив почти 20 вылетов.

Напомним, в связи с высокой задымлённостью в районах пожара и возможностью возникновения угрозы населенным пунктам врио главы Приморья Андрей Тарасенко принял решение привлечь дополнительные силы на борьбу с природными пожарами. После обращения врио Губернатора в МЧС России в край направили два самолёта спасателей.

В ведомстве особо подчеркнули, что угрозы перехода огня на населённые пункты нет.

«Вблизи населённых пунктов усилены пожарные подразделения, в том числе и несколько групп Приморской поисково-спасательной службы, сосредоточена тяжёлая техника, люди оперативно информируются о складывающейся обстановке. Именно для защиты деревень и посёлков от перехода огня в нескольких районах работают группы приморских спасателей. В крае создан оперативный штаб для координации всех ведомств, муниципалитетов, по тушению природных пожаров и недопущению распространения огня на жилые и хозяйственные постройки», – отметили в департаменте.

Отметим, накануне особый противопожарный режим введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах. Кроме этого, режим ЧС муниципального уровня объявлен в Кавалеровском районе.