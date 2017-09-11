ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жители Камчатки 10 сентября выбирали депутата Законодательного собрания третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 5, депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа шестого созыва, а также глав и депутатов в органы местного самоуправления.

На дополнительных выборах депутата краевого парламента по пятому округу победу одержала Анна Мойсюк, набрав 45,74% голосов. Остальные конкуренты набрали всего от 13 до 17%.

На выборах в Городскую Думу краевого центра победили все 16 кандидатов от партии "Единой России" по двухмандатным избирательным округам. Всего за Партию было отдано 48,96% голосов избирателей. Ближайший конкурент ограничился 20,49%. Явка по городу составила 16,16%.