В выходные в Москве будет облачно и дождливо
13.10.2017, 15:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пасмурная и дождливая погода ожидается в столице в предстоящие выходные. Также синоптики прогнозируют небольшое похолодание.
Сегодня, 13 октября, в Москве пасмурно и туманно, идут дожди разной интенсивности, но при этом относительно тепло: температура воздуха составляет около 10 градусов.
В выходные существенных изменений не произойдет. В субботу, 14 октября, и в воскресенье, 15 октября, облачность сохранится, временами пройдут небольшие дожди. Скорость ветра составит от пяти до десяти метров в секунду, в воскресенье — с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров немного опустятся и покажут от шести до восьми градусов тепла. Такая же погода ожидается в понедельник, 16 октября.
Сегодня, 13 октября, в Москве пасмурно и туманно, идут дожди разной интенсивности, но при этом относительно тепло: температура воздуха составляет около 10 градусов.
В выходные существенных изменений не произойдет. В субботу, 14 октября, и в воскресенье, 15 октября, облачность сохранится, временами пройдут небольшие дожди. Скорость ветра составит от пяти до десяти метров в секунду, в воскресенье — с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров немного опустятся и покажут от шести до восьми градусов тепла. Такая же погода ожидается в понедельник, 16 октября.
Источник: Мэрия Москвы