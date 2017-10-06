ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москвичей ждут дождливые выходные. В субботу, 7 октября, температура воздуха днём составит плюс 9–11 градусов, ночью — плюс 5–7. Синоптики обещают, что будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В воскресенье сохранится почти такая же погода. Столбики термометров покажут 10–12 градусов выше нуля. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью три — восемь метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, а вечером прогнозируют дождь.