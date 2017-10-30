ОРЕАНДА-НОВОСТИ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Матвиенко находится с рабочей поездкой в городе Коломна Московской области.



Главу СФ сопровождает губернатор Московской области Андрей Воробьёв и сенатор от региона член Комитета СФ по социальной политике Виктор Абрамов.



В ходе поездки Валентина Матвиенко посещает Центр материнства и детства города Коломна. Строительство этого объекта в Московской области осуществлялось в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации в 2013–2016 годах.



Новый перинатальный центр региона начал свою работу в середине сентября. Врачи уже приняли около 200 родов.



Глава СФ также познакомится с Музейной фабрикой пастилы. Искусство производства Коломенской пастилы известно ещё с XIV века, и стало брендом региона.