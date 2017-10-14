ОРЕАНДА-НОВОСТИ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Матвиенко провела встречу с Председателем первой палаты Генеральных Штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол.



Председатель СФ отметила хороший опыт взаимодействия России и Нидерландов на площадке Межпарламентского союза (МПС), в том числе в рамках Группы по Сирии, по разработке и принятию документов Ассамблеи.



Валентина Матвиенко выразила заинтересованность в восстановлении полноценного российско-нидерландского диалога в экономической и политической сфере, расширении бизнес-контактов двух стран. Анки Брукерс-Кнол также назвала необходимым развитие двусторонних связей, в том числе на парламентском уровне.



Стороны обсудили вопросы парламентского сотрудничества на двусторонней основе и на международных площадках. Собеседники обменялись мнениями по ключевым темам повестки дня 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза. «В Санкт-Петербурге создана атмосфера открытости, сотрудничества, каждый делегат получит возможность высказаться, обсудить с коллегами ключевые международные проблемы. Российской стороной подготовлена также обширная культурная программа для гостей форума», — рассказала глава СФ.



Стороны коснулись актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.



В беседе также приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов и председатель Комитета СФ по международным делам, заместитель Председателя Межпарламентского союза Константин Косачёв.