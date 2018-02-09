ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Несмотря на отстранение российской олимпийской сборной, нужно поддержать спортсменов из России, которые будут выступать под нейтральным флагом. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Николай Валуев, комментируя открытие XXIII Зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане.

"Со стороны МОК были сделаны такие шаги, которые не только бросают тень на все традиционные устои, но и ломают их. Поэтому особой радости по поводу открытия Игр нет. Однако есть желание, чтобы наши ребята завоевали свои медали. И нужно их поддержать в эти дни. Желаю им заслуженной победы", – заявил Валуев.

По словам депутата, открытие Олимпийских игр омрачено недавними решениями Международного олимпийского комитета о недопуске наших спортсменов, доказавших свою чистоту в CAS. "И в этом ключе я воспринимаю эту Олимпиаду как переломную веху олимпийского движения", – сказал он.

Напомним, 5 февраля стало известно о том, что комиссия МОК решила отказать в приглашении на Олимпийские игры 2018 года 15 российским спортсменам, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS).