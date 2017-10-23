Ведущие кардиохирурги из США и Германии проводят показательные операции в Казани
23.10.2017, 17:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Образовательном центре высоких медицинских технологий проходит «Казанский Митральный симпозиум» с участием ведущих профессоров-кардиохирургов из США и Германии. В открытии симпозиума принял участие первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей Осипов.
Казанский митральный симпозиум - это образовательный проект, направленный на повышение уровня знаний и внедрение современных методов лечения в области кардиологии и кардиохирургии.
О заболеваниях клапанов сердца и других видах кардиохирургической патологии в рамках симпозиума ответят известные кардиохирурги, мировые эксперты в области кардиохирургии: профессор Джозеф Ву (Стэнфорд, США), профессор Торстен Донст (Йена, Германия), профессор Херманн Райхеншпурнер (Гамбург, Германия), доктор Глория Фарбер (Йена, Германия).
Эксперты эти два дня демонстрируют свои умения в ходе показательных операций и мастер-классов. Так, сегодня на базе МКДЦ прошла первая показательная операция на открытом сердце – ее провел американский хирург и профессор Стенфорда Джозеф Ву.
«Операция очень сложная, потому что сам по себе митральный клапан – это достаточно сложная структура в нашем организме. В прошлом подход к лечению митрального клапана подразумевал полную замену клапана на трансплантат. Но сейчас подход изменился и мы делаем все для того, чтобы восстановить имеющийся митральный клапан», – рассказал главный врач отделения кардиоторакальной хирургии и университетского кардиологического центра Гамбурга (Германия) Херманн Райхеншпурнер.
Одновременно в образовательном центре высоких медицинских технологий кардиохирурги в режиме онлайн имеют возможность наблюдать за ходом операции. Все присутствующие на симпозиуме российские хирурги могут задавать интересующие их вопросы оперирующим врачам.
В рамках Симпозиума пройдут лекции, круглый стол на тему «Технические компетенции в митральной хирургии», практический мастер-класс на биоматериалах «Реконструктивные приемы в хирургии митрального клапана», сессия «Second opinion: Открытый консилиум для получения второго мнения от ведущих экспертов».
В России, как и в других странах, сердечно-сосудистые заболевания занимают первую строчку в структуре смертности населения. Меры Министерства здравоохранения РТ по снижению сердечно-сосудистых заболеваний за 10 лет позволили снизить в Татарстане показатель смертности от болезней системы кровообращения более чем на 25%, а в трудоспособном возрасте - на 32%.
Татарстанские специалисты подробно проанализируют представленные случаи пациентов, выработают тактику лечения в соответствии с лучшими практиками Европы и США.
Организаторы Мероприятия: Министерство здравоохранения Республики Татарстан и Образовательный центр высоких медицинских технологий AMTEC KAZAN при сотрудничестве с Межрегиональным клинико-диагностическим центром.
Казанский митральный симпозиум - это образовательный проект, направленный на повышение уровня знаний и внедрение современных методов лечения в области кардиологии и кардиохирургии.
О заболеваниях клапанов сердца и других видах кардиохирургической патологии в рамках симпозиума ответят известные кардиохирурги, мировые эксперты в области кардиохирургии: профессор Джозеф Ву (Стэнфорд, США), профессор Торстен Донст (Йена, Германия), профессор Херманн Райхеншпурнер (Гамбург, Германия), доктор Глория Фарбер (Йена, Германия).
Эксперты эти два дня демонстрируют свои умения в ходе показательных операций и мастер-классов. Так, сегодня на базе МКДЦ прошла первая показательная операция на открытом сердце – ее провел американский хирург и профессор Стенфорда Джозеф Ву.
«Операция очень сложная, потому что сам по себе митральный клапан – это достаточно сложная структура в нашем организме. В прошлом подход к лечению митрального клапана подразумевал полную замену клапана на трансплантат. Но сейчас подход изменился и мы делаем все для того, чтобы восстановить имеющийся митральный клапан», – рассказал главный врач отделения кардиоторакальной хирургии и университетского кардиологического центра Гамбурга (Германия) Херманн Райхеншпурнер.
Одновременно в образовательном центре высоких медицинских технологий кардиохирурги в режиме онлайн имеют возможность наблюдать за ходом операции. Все присутствующие на симпозиуме российские хирурги могут задавать интересующие их вопросы оперирующим врачам.
В рамках Симпозиума пройдут лекции, круглый стол на тему «Технические компетенции в митральной хирургии», практический мастер-класс на биоматериалах «Реконструктивные приемы в хирургии митрального клапана», сессия «Second opinion: Открытый консилиум для получения второго мнения от ведущих экспертов».
В России, как и в других странах, сердечно-сосудистые заболевания занимают первую строчку в структуре смертности населения. Меры Министерства здравоохранения РТ по снижению сердечно-сосудистых заболеваний за 10 лет позволили снизить в Татарстане показатель смертности от болезней системы кровообращения более чем на 25%, а в трудоспособном возрасте - на 32%.
Татарстанские специалисты подробно проанализируют представленные случаи пациентов, выработают тактику лечения в соответствии с лучшими практиками Европы и США.
Организаторы Мероприятия: Министерство здравоохранения Республики Татарстан и Образовательный центр высоких медицинских технологий AMTEC KAZAN при сотрудничестве с Межрегиональным клинико-диагностическим центром.
Источник: http://minzdrav.tatarstan.ru