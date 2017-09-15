Велополосу на Бульварном кольце в Москве продлили на 5,2 км
15.09.2017, 10:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Велосипедную полосу на Бульварном кольце продлили на 5,2 километра. Это самый востребованный маршрут у велосипедистов — полоса связывает несколько бульваров в центре Москвы и оборудована всеми необходимыми для безопасного передвижения элементами инфраструктуры: светофорами и специальной разметкой. Теперь, после ее продления, любители велопрогулок могут проехать по Чистопрудному, Покровскому, Яузскому и Гоголевскому бульварам, а также по Соймоновскому проезду.
«Велополоса на Бульварном кольце наиболее популярна у велосипедистов, поэтому мы приняли решение её продлить. В ходе реализации программы “Моя улица” она увеличилась на 5,2 километра (2,6 километра в каждом направлении). Её общая протяжённость составляла девять километров, а после продления — 14,2 километра (7,1 километра в каждом направлении). Новый участок появился благодаря изменению ширины существующих полос движения», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Незначительное изменение ширины автомобильных полос не снизит пропускную способность Бульварного кольца. А велополоса сделает движение на нем более безопасным и снизит количество ДТП с участием велосипедистов. Кроме того, введение новой полосы не сократило количество парковочных мест для автомобилей и велосипедов.
На велополосе установили 46 светофоров специально для велосипедистов: вместо привычных желтого, зелёного и красного кругов на них — знак велосипеда соответствующих цветов. Разметку полностью нанесут до конца сентября.
«Велополоса на Бульварном кольце наиболее популярна у велосипедистов, поэтому мы приняли решение её продлить. В ходе реализации программы “Моя улица” она увеличилась на 5,2 километра (2,6 километра в каждом направлении). Её общая протяжённость составляла девять километров, а после продления — 14,2 километра (7,1 километра в каждом направлении). Новый участок появился благодаря изменению ширины существующих полос движения», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Незначительное изменение ширины автомобильных полос не снизит пропускную способность Бульварного кольца. А велополоса сделает движение на нем более безопасным и снизит количество ДТП с участием велосипедистов. Кроме того, введение новой полосы не сократило количество парковочных мест для автомобилей и велосипедов.
На велополосе установили 46 светофоров специально для велосипедистов: вместо привычных желтого, зелёного и красного кругов на них — знак велосипеда соответствующих цветов. Разметку полностью нанесут до конца сентября.
Источник: Мэрия Москвы