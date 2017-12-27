Верхняя палата одобрила закон, повышающий МРОТ до прожиточного минимума
27.12.2017, 16:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совфед РФ во вторник одобрил правительственный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.
Согласно закону, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен нa уровне 85% от величины прожиточного минимума - это 9 тысяч 489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.
Сведения о величине прожиточного минимума подлежат ежеквартальному официальному опубликованию, а также размещению нa официальном сайте уполномоченного ведомства.
Согласно закону, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен нa уровне 85% от величины прожиточного минимума - это 9 тысяч 489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.
Сведения о величине прожиточного минимума подлежат ежеквартальному официальному опубликованию, а также размещению нa официальном сайте уполномоченного ведомства.
Источник: Единая Россия