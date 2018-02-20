ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На регион Латинской Америки и Карибского бассейна приходится 16 процентов всех перемещённых лиц в мире. О том, как укрепить международную защиту этих людей, говорили сегодня делегаты регионального форума в Бразилии, для участия в котором прибыл Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди.



Филиппо Гранди подчеркнул, что сегодня мир столкнулся с беспрецедентным кризисом в сфере беженцев. «Страны, которые соседствуют с кризисными зонами, переживают невероятные социальные, экономические и политические потрясения, вызванные массовыми потоками людей. На сегодняшний день приблизительно 66 миллионов человек являются вынужденными переселенцами... В их числе более 24 миллиона беженцев», - заявил Филиппо Гранди. Остальные из 66 миллионов людей, снявшихся с места, - это искатели убежища и внутренне перемещённые лица.

Верховный комиссар напомнил, что все эти люди бежали от конфликтов, насилия или преследований. 16 процентов из них приходятся на страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

В Бразилии Верховный комиссар ООН вместе с представителями 36 стран Латинской Америки и Карибского бассейна обсудил ситуацию с беженцами в регионе, а также перспективы расширения участия стран Латинской Америки в программах по переселению искателей убежища в третьи страны.

Филиппо Гранди похвалил страны Америки за то, что они не только принимают беженцев из региона, но и предоставляют «гуманитарные визы» сирийцам и гражданам других стран, охваченных насилием.

Глава УВКБ приветствовал политику Латинской Америки в сфере обустройства беженцев. Например, многие из стран региона выдают разрешение на работу, как для беженцев, так и искателей такого статуса, чьи заявки находятся ещё на рассмотрении.