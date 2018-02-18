ОРЕАНДА-НОВОСТИ "Согласно международному праву, казни несовершеннолетних преступников категорически запрещены вне зависимости от обстоятельств и характера совершенного преступления", - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.



"Наказания в виде смертной казни людей, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, являются серьёзным нарушением двух международных договоров, которые Иран в своё время ратифицировал и, таким образом, обязан придерживаться. Речь идёт о Конвенции о правах ребёнка и Международном пакте о гражданских и политических правах", - добавил главный правозащитник ООН.



Согласно информации, которая поступила в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в январе были приведены в исполнение приговоры в отношении двух юношей и одной девушки, осужденных за преступления, совершенные в возрасте 15 или 16 лет. В среду на этой неделе должна была состояться казнь четвёртого несовершеннолетнего, но в последний момент её отложили на два месяца.



Такая же участь ждёт и многих других малолетних преступников. В настоящее время в камерах смертников в иранских тюрьмах насчитывается около 80 таких юношей и девушек.



"Я крайне возмущён тем, что Иран больше, чем какая-либо другая страна в мире, нарушает принцип абсолютного запрета, закрепленный в международном праве", - подчеркнул Зейд Раад аль-Хусейн.



Верховный комиссар ООН отметил, что в иранском законодательстве уголовная ответственность девочек наступает в возрасте 9 лет, а мальчиков в возрасте 15 лет. Зейд Раад аль-Хусейн подчеркнул, что такой дискриминационный подход совершенно ничем не оправдан. При этом он ещё раз напомнил, что смертная казнь людей любого пола в возрасте до 18 лет является "незаконной и неприемлемой".