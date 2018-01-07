ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вертолётом Ми-8 Уральского авиационно-спасательного центра МЧС России проведена санитарно-авиационная эвакуация из пос. Ушмы Ивдельского городского округа 6 жителей, из них 4 детей, принадлежащих к малочисленным народам манси. Все они доставлены в Краснотурьинскую центральную районную больницу для стационарного лечения.

В ходе полёта на борту больных сопровождали специалисты территориального центра медицины катастроф Свердловской области.

В связи с низкой температурой -35 градусов на севере Свердловской области, госпитализация людей на снегоходах была невозможна, автотраспортное сообщение с посёлком Ушма отсутствует. Поэтому было принято решение о транспортировке больных в медицинское учреждение с помощью авиации МЧС России.