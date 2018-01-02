Вертолет Ми-8 МЧС России провел в Хабаровском крае санитарную эвакуацию ребенка и пожилого мужчины
02.01.2018, 18:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Хабаровском крае был успешно выполнен первый в 2018 году санитарный вылет авиации МЧС России для оказания медицинской помощи и экстренной эвакуации больных.
Сообщение о том, что в городе Николаевске-на-Амуре необходима срочная транспортировка младенца в краевой перинатальный центр поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю 1 января. Незамедлительно были организованы работы по доставке маленького пациента в Хабаровск. Этим же рейсом предстояло перевезти пожилого мужчину, которому требовалась срочная квалифицированная медицинская помощь.
Из краевой столицы вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в город Николаевск-на-Амуре. Вместе с экипажем на борту находились бригада врачей краевого перинатального центра и центра медицины катастроф. По возвращении воздушного судна в Хабаровск на лётном поле его уже ждали кареты скорой помощи. Младенца незамедлительно доставили в перинатальный центр, а мужчину в одно из медицинских учреждений города. Во время полёта состояние пациентов не ухудшилось.
"Общее время на выполнение полёта составило около 7 часов 20 минут. Сложности составляли только метеоусловия в Николаевске-на-Амуре, где видимость была не более 2 километров, шёл снег. В целом, полёт прошёл нормально", - рассказал командир вертолёта Ми-8 - старший лётчик Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Александр Жирнов.
Сообщение о том, что в городе Николаевске-на-Амуре необходима срочная транспортировка младенца в краевой перинатальный центр поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю 1 января. Незамедлительно были организованы работы по доставке маленького пациента в Хабаровск. Этим же рейсом предстояло перевезти пожилого мужчину, которому требовалась срочная квалифицированная медицинская помощь.
Из краевой столицы вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в город Николаевск-на-Амуре. Вместе с экипажем на борту находились бригада врачей краевого перинатального центра и центра медицины катастроф. По возвращении воздушного судна в Хабаровск на лётном поле его уже ждали кареты скорой помощи. Младенца незамедлительно доставили в перинатальный центр, а мужчину в одно из медицинских учреждений города. Во время полёта состояние пациентов не ухудшилось.
"Общее время на выполнение полёта составило около 7 часов 20 минут. Сложности составляли только метеоусловия в Николаевске-на-Амуре, где видимость была не более 2 километров, шёл снег. В целом, полёт прошёл нормально", - рассказал командир вертолёта Ми-8 - старший лётчик Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Александр Жирнов.
Источник: МЧС РФ