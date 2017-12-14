ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 14 декабря ВКонтакте появилась возможность удалять свои сообщения из диалогов и бесед для всех собеседников. Раньше при удалении переписка стиралась только для самого пользователя, а собеседникам оставалась доступной.

Для удаления необходимо выбрать сообщение, нажать иконку с корзиной и выбрать пункт "Удалить для всех". На данный момент функция доступна в полной версии сайта и в мессенджере на m.vk.com. Стереть сообщения можно в течение 24 часов.

В ноябре ВКонтакте добавила приглашения в беседы, а также разрешила редактировать сообщения в течение 24 часов после отправки.