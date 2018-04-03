03.04.2018, 16:59
Владельцы полигона "Ядрово" заключат контракт на строительство очистной станции
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С иностранной компанией будет заключён контракт на строительство очистной станции на полигоне твёрдых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья, сооружение будет стоить около 100 миллионов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В понедельник Воробьёв провёл на полигоне "Ядрово" совещание и проинспектировал работы, которые там сейчас ведутся.
"Мы сказали владельцам полигона, что работать здесь возможно только тогда, когда здесь будет не свалка, а современный мусороперерабатывающий комплекс. Поэтому уже сегодня мы заставили заключить контракт на очистку фильтрата. <…> Контракт такой с немцами они заключают, порядка 100 миллионов рублей будет стоить очистная станция", - сказал Воробьёв на видео, опубликованном в его аккаунте в "ВКонтакте".
Он пояснил, что проблема заключается в том, что властям приходится заставлять владельцев полигона предпринимать сейчас те меры, которые должны были принять раньше.
Воробьёв подчеркнул, что владельцы полигона будут отвечать перед законом за все нарушения как те, кто получает деньги за каждую машину, въезжающую на "Ядрово".
Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в Администрацию президента РФ о ходе дел.
В понедельник Воробьёв провёл на полигоне "Ядрово" совещание и проинспектировал работы, которые там сейчас ведутся.
"Мы сказали владельцам полигона, что работать здесь возможно только тогда, когда здесь будет не свалка, а современный мусороперерабатывающий комплекс. Поэтому уже сегодня мы заставили заключить контракт на очистку фильтрата. <…> Контракт такой с немцами они заключают, порядка 100 миллионов рублей будет стоить очистная станция", - сказал Воробьёв на видео, опубликованном в его аккаунте в "ВКонтакте".
Он пояснил, что проблема заключается в том, что властям приходится заставлять владельцев полигона предпринимать сейчас те меры, которые должны были принять раньше.
Воробьёв подчеркнул, что владельцы полигона будут отвечать перед законом за все нарушения как те, кто получает деньги за каждую машину, въезжающую на "Ядрово".
Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в Администрацию президента РФ о ходе дел.
Источник: Официальный портал Московской области