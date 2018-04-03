03.04.2018, 11:45
Владельцы свалок должны нести персональную ответственность за состояние полигонов – губернатор
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владельцы свалок должны нести персональную ответственность за состояние полигонов и нарушение экологических нормативов, сообщает РИАМО со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Обращаю внимание министра экологии и вас, Александр Анатольевич (Чупраков – ред.), на персональную ответственности хозяев свалок: именно они каждый день получают большие деньги за большие треки. Должен соблюдаться весь технологический процесс, нормативы, законы и распоряжения», – сказал Воробьев в ходе заседания правительства Московской области.
Он подчеркнул, что именно владельцы полигонов отвечают за экологическую безопасность этих объектов.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.
«Обращаю внимание министра экологии и вас, Александр Анатольевич (Чупраков – ред.), на персональную ответственности хозяев свалок: именно они каждый день получают большие деньги за большие треки. Должен соблюдаться весь технологический процесс, нормативы, законы и распоряжения», – сказал Воробьев в ходе заседания правительства Московской области.
Он подчеркнул, что именно владельцы полигонов отвечают за экологическую безопасность этих объектов.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.
Источник: http://mosreg.ru