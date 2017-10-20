ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Советском Союзе было много социальных достижений, но коммунистическая власть всё равно рухнула, потому что навязывала людям идеологические постулаты, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Сам по себе, в стерильных условиях социализм – это хорошо. Он всем даёт равные возможности без социальных ограничений. Бедный человек из глубинки может поступить в лучший университет, и работу может получить любую, и звание. Никаких ограничений по статусу. Но взамен советская власть требовала от любого, кто хочет преуспеть, изучения своих идеологических догм, соответствия идеологическим параметрам. Например, нужно знать основы научного коммунизма, а если претендент не знает, то и не может быть повышен по службе, даже если теория коммунизма никак не связана с его работой. Нужно знать основы научного атеизма, а если человек верующий, то тоже не подходит», – пояснил Владимир Жириновский.

По его мнению, именно на таком подходе к людям и провалилась советская власть.

«Нельзя навязывать идеологию, религиозные воззрения, бытовую культуру, национализм и тому подобные догматы. Люди этого не терпят, устают и готовы отказаться от любых благ, лишь бы получить свободу выбора», – считает Владимир Жириновский.